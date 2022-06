COSENZA – Resta pressoché invariata la situazione pandemica in Calabria dove, seppur lentamente, continua il trend in discesa dei nuovi casi settimanali e certificati anche dal nuovo report dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza dei nuovi casi si conferma in diminuzione per la quarta settimana consecutiva: da 230 casi della settimana 27 maggio-2 giugno ai 207 casi rilevati nella scorsa settimana. In lieve risalita invece l’indice di contagio RT che torna sopra quota uno e passa dallo 0,69 di due settimane all’1.05 (Range 0.96-1.14) di quest’ultima settimana. Pressoché invariati i dati sui posti letto occupati: nell’ultima settimana la percentuale dei ricoveri in area medica si è attestata al 15% (il valore più alto d’Italia) mentre nelle terapie intensive l’occupazione è stabile al 3,2%.

Tornando ai dati covid del bollettino, rispetto a ieri si registra una diminuzione di nuovi casi covid che nelle ultime 24 ore sono stati +353 contro i 494 di ieri. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro +111, Cosenza +114, Crotone +3, Reggio Calabria +103, Vibo Valentia +17, altra regione +5. Resta stabile l’indice di positività che si attesa al 14,76% (ieri era al 14,55%) con una diminuzione del numero di tamponi processati rispetto a ieri come spesso accade nei fine settimana. Effettuati nelle ultime 24 ore +2.391 test, tra molecolari e antigienici (ieri i tamponi erano stati +3.497). Scende il numero delle vittime, con un solo decesso nelle ultime 24 ore (a Reggio Calabria) e il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 2.633. Invariati i ricoveri in ospedale – nel saldo tra ingressi ed uscite – dove si registra un ricoverato in più in area medica (due ingressi e una dimissioni) e uno in meno nei reparti di terapia intensiva. Attualmente gli ospedalizzati nei nosocomi calabresi, a causa del Covid, sono in tutto 162, di cui 159 nei reparti di malattie infettive (+1) e 3 nelle terapie intensive (-1) I nuovi guariti sono +413 che portano il totale delle persone che hanno superato la malattia a 361.801. Continuano a scendere casi attivi. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 31.564 (-61) mentre gli isolati a domicilio sono 31.402 (-61).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3392 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3349 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58735 (58417 guariti, 318 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 23359 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23308 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81154 (80042 guariti, 1112 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 810 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 794 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40638 (40406 guariti, 232 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2436 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142795 (142010 guariti, 785 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 904 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 898 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39079 (38906 guariti, 173 deceduti)