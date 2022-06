Precipita con l’auto in una scarpata. Esce illeso dopo un volo di oltre 10 metri

CAPO RIZZUTO (KR) – Un volo di oltre 10 metri, con l’auto che finisce capottata nei pressi di una scogliera in una scarpata lungo il litorale. Per fortuna, per un 47enne che si trovava alla guida di una Peugeot 307 un enorme spavento ma nessun danno visto che è riuscito ad uscire dall’auto e chiedere aiuto. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in in via Costa Azzurra nella località marina di Capo Rizzuto nel crotonese. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili dei fuoco che si è trovata davanti l’auto rovesciata nella scarpata ma per fortuna senza nessuna ferito. L’intervento dei vigili del fuoco è valso, considerando la zona impervia, alla messa in sicurezza dei luoghi dell’autovettura. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.