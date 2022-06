Covid: contagi stabili in Calabria (+487), positività al 13,24%. Giù i ricoveri, 4 le vittime

COSENZA – Poche novità dal bollettino quotidiano del dipartimento Salute della Regione con i dati sulla situazione pandemica in Calabria. Restano sostanzialmente invariati nelle ultime 24 ore i nuovi casi covid, con un lievissimo decremento di nuovi positivi rispetto a ieri. Risale invece di un punto l’indice di positività che si attesa al 13,24% (ieri era al 12,56%). Effetto del minor numero di tamponi processati rispetto a ieri. Effettuati nelle ultime 24 ore +3.667 test, tra molecolari e antigienici (ieri i tamponi erano stati +4.006).

I nuovi casi covid di oggi sono +487 contro i 503 di ieri. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro +156, Cosenza +194, Crotone +53, Reggio Calabria +53, Vibo Valentia +26, altra regione +5. Sale il numero delle vittime, con 4 decessi nelle ultime 24 ore (due a Catanzaro uno a Reggio Calabria e uno a Vibo Valentia), con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 2.629.

Scendono i ricoveri in ospedale – nel saldo tra ingressi ed uscite – dove si registrano tre ricoverati in più in area medica (5 ingressi e 8 dimissioni) mentre restano invariati i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva. Attualmente gli ospedalizzati nei nosocomi calabresi, a causa del Covid, sono in tutto 166, di cui 154 nei reparti di malattie infettive (-3) e 6 nelle terapie intensive (+0) I nuovi guariti sono +788 che portano il totale delle persone che hanno superato la malattia a 359.568. Sempre in diminuzione i casi attivi. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 32.494 (-305) mentre gli isolati a domicilio sono 32.334 (-302).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3574 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3536 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58153 (57836 guariti, 317 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 23568 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23518 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80463 (79352 guariti, 1111 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 925 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 909 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40411 (40179 guariti, 232 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2783 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2733 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142206 (141423 guariti, 783 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 967 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 961 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38957 (38784 guariti, 173 deceduti)