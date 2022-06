Tragico incidente sul lavoro. Cade da un ponteggio in un cantiere, muore 74enne

CATANZARO – L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Dolce, interviene sulle notizie relative ai fondi per la Statale 106 e spiega che “la delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) riguarda l’anticipazione sui Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027, ossia solo i progetti in stato avanzato di definizione che possono essere appaltati rapidamente. Lo stato della progettazione dell’elettrificazione della Statale Ionica a Sud di Catanzaro da parte di RFI non rispondeva a tale requisito di appaltabilità e pertanto l’intervento rientrerà in una prossima delibera riguardante gli stessi fondi FSC non appena il progetto sarà maturo”.

2La ripartizione dei fondi FSC tra le Regioni va vista e valutata solo nel momento in cui verranno definiti i fondi complessivamente assegnati a ciascuna Regione. Per ora – spiega Dolce – si tratta solo di anticipazioni per velocizzare la realizzazione di interventi rapidamente cantierabili”.

“Tutto ciò dunque non ha nulla a che vedere con la SS106, per la quale, come detto in precedenza, si stanno svolgendo interlocuzioni con i ministeri per arrivare ad ottenere un finanziamento ad hoc, nella linea di quanto espresso nel focus specifico dedicato alla SS106 nell’allegato infrastrutture al Def (Documento di Economia e Finanza). L’importanza della tratta Sibari – Rossano fino a Crotone è ben presente nell’azione svolta dal presidente Occhiuto e dal sottoscritto – conclude l’assessore ai lavori pubblici – fermo restando che la definizione di un tracciato che raccolga il massimo consenso delle comunità locali è un requisito da tenere in alta considerazione”.