Wizzair cancella i voli Lamezia-Torino, ai passeggeri 250 euro

CROTONE – I carabinieri di Santa Severina, su segnalazione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, si sono recati in un fondo agricolo, ubicato alla località “Passo” di Santa Severina, poiché era stato segnalato il furto in atto di agrumi dallo stesso, riscontrando la presenza al suo interno di S. G., 28enne, e P. N., 41enne.

In particolare, la pattuglia ha notato i due uomini nell’area agricola, dalla quale si stavano allontanando a bordo di un mezzo, dove avevano già caricato circa 240 chili di arance poco prima trafugate. Dopo essere stati portati nella caserma del Reparto procedente per l’espletamento degli ulteriori accertamenti di rito, S. G. e P. N. sono stati arrestati per “furto aggravato in concorso”, venendo immediatamente condotti presso le loro rispettive dimore in regime di detenzione domiciliare, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, mentre la refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.