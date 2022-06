Gravi maltrattamenti alla madre anziana, arrestato 45enne

CROTONE – Una vicenda che ha dell’incredibile e che lascia sgomenti. Protagonista un uomo di 45 anni, L.L., crotonese, che è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento. L’uomo, a partire dal 2015, avrebbe messo in atto comportamenti lesivi della dignità della madre, che oggi ha 83 anni. Era arrivato addirittura a sporcare deliberatamente l’abitazione, defecando nelle stanze e persino all’interno della macchinetta del caffè, per costringere l’anziana madre a effettuare costantemente delle approfondite pulizie. Per non parlare delle minacce ripetute e continuate.

Alla fine di maggio il 45enne l’avrebbe picchiata, lanciandole addosso delle sedie e sbattendo volontariamente una porta dell’appartamento contro la sua testa, causandole delle lesioni gravi. Rilevanti, per la ricostruzione degli eventi, sono state le testimonianze rese dalla donna e dall’altro figlio. Il 45enne è stato associato alla casa circondariale di Catanzaro.