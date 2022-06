Covid, contagi ancora giù in Calabria (+327). In lieve aumento le terapie intensive

COSENZA – Sono in ulteriore diminuzione il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, con l’indice di positività che scende di un punto e si attesa al 15,13%. I nuovi casi sono +337 contro i 426 di ieri. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro +33, Cosenza +134, Crotone +81, Reggio Calabria +80, Vibo Valentia +5, altra regione +4. Sostanzialmente invariato il numero di tamponi fatti, anche se in lieve calo per via del fine settimana. Effettuati nelle ultime 24 ore +2.227 test, tra molecolari e antigienici (ieri i tamponi erano stati +2.615). Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso (a Catanzaro), con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 2.623.

Stabili i ricoveri in ospedale – nel saldo tra ingressi ed uscite – dove si registrano due ricoverati in più in terapia intensiva e un paziente in meno in area medica. Attualmente gli ospedalizzati nei nosocomi calabresi, a causa del Covid, sono in tutto 165, di cui 159 nei reparti di malattie infettive (-1) e 6 nelle terapie intensive (+2). I nuovi guariti sono 621 che portano il totale a 356.438. Continua la diminuzione dei casi attivi. Le persone attualmente positive sono 33.838 (-285) e gli isolati a domicilio 33.673 (-286).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.823 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.776 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57.437 (57.122 guariti, 315 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 24.169 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 24.121 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 79.240 (78.130 guariti, 1110 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1.105 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.086 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40058 (39.826 guariti, 232 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.834 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.792 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 141.768 (140.987 guariti, 781 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.234 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.571 (38.399 guariti, 172 deceduti)