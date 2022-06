Arrivi senza sosta in Calabria. Soccorsi 63 migranti: decimo sbarco in due settimane

COSENZA – Scende, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria. Un dato che conferma la costante diminuzione dei casi giornalieri mentre gli ospedali continuano a liberarsi posto letto. Oggi si registrano poco più di 400 nuovi contagi (+422) a fronte, va evidenziato, di un minor numero di tamponi processati. Effettuati nelle ultime 24 ore +2.615 test, tra molecolari e antigienici (ieri i tamponi erano stati più di 4mila), con un tasso di positività che scende al 16,29%. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro +138, Cosenza +166, Crotone +1, Reggio Calabria +100, Vibo Valentia +18, altra regione +3. Cala ancora l’occupazione dei posti letto in area medica (-2) mentre resta stabile in Rianimazione (0). Attualmente gli ospedalizzati nei nosocomi calabresi, a causa del Covid, sono in tutto 164, di cui 160 nei reparti di malattie infettive e 4 nelle terapie intensive. Ad oggi in Calabria restano 34.123 persone ancora positive al virus, con una diminuzione di 282 persone rispetto a ieri. Scende il dato dei decessi con una vittima (a Cosenza) accertata nelle ultime 24 ore che porta il totale dei decessi a 2.622. Il numero delle persone guarite sale a 355.817 con un incremento rispetto a ieri di +707 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.830 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.783 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57.397 (57.083 guariti, 314 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 24.068 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.020 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 79.207 (78.097 guariti, 1.110 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1.111 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.093 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.971 (39.739 guariti, 232 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.995 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 141.527 (140.746 guariti, 781 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.449 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.440 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.351 (38.179 guariti, 172 deceduti)