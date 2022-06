Vertenza Abramo Customer Care. Il 16 giugno nuovo tavolo di crisi - QuiCosenza.it

CATANZARO – «Sta girando sui social e su qualche chat whatsapp una fake news secondo la quale la Regione Calabria – non si sa per quale motivo – avrebbe cancellato le risorse per la riconversione di alcune strutture in Case della salute. Nulla di più falso!». Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «I progetti relativi alle Case della salute – prosegue Occhiuto – restano tutti in piedi, e rappresentano una prioritaria per il mio governo regionale, e proprio per questo abbiamo agito per mettere in sicurezza i finanziamenti per realizzarle, che altrimenti avremmo perso con la fine del 2022. Abbiamo semplicemente cambiato gli strumenti per avere questi fondi. Prima era il Pac, adesso è in Por: ma nella sostanza nulla cambierà, ed anzi avremo più tempo per spendere questi denari. Spiegazione tecnica, per i meno pratici…

Le Case della salute sono regolarmente impegnate sulla misura 9.3.8 del Por Calabria, mentre precedentemente erano allocate sul Pac 07-13, che prevedeva la realizzazione delle opere entro il 31 dicembre del 2022. Facendo questa operazione avremo, invece, la possibilità di usare le risorse previste fino al 31 dicembre del 2027. È ovvio – specifica il governatore – che le risorse sul Pac 07-13 – trovando le Case della salute altra copertura sul Por Calabria – sono state disimpegnate e rese disponibili per altre attività regionali. Nel decreto di impegno delle risorse Por si prefigurava il successivo decreto di disimpegno delle risorse Pac, che è stato effettuato a febbraio 2022. Del resto, nel decreto di disimpegno 2242/2022, a pag. 2, si cita esplicitamente il decreto 8630/2021 con il quale ‘è stato ammesso a finanziamento sull’azione 9.3.8 del Por Calabria Fesr Fse 2014/2020 il progetto Rete regionale Case della salute per un ammontare massimo di euro 48.952.332,43’. In breve. I soldi – conclude Occhiuto – ci sono tutti, sono cambiati solo gli strumenti di finanziamento, non c’è stata alcuna marcia indietro della Regione, e i progetti per le Case della salute sono più che mai strategici per la nostra amministrazione. Avanti, con determinazione».