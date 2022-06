Auto finisce fuori strada: un ferito. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

CATANZARO – Sono 777 i nuovi positivi a fronte di 4.234 test effettuati con un tasso di positività che si attesta 18,35% (ieri al 24.79%). Il bollettino riporta 3 decessi di cui 2 a Reggio e 1 nel vibonese. Cala l’occupazione dei posti letto in area medica (-1) mentre è stabile la situazione in Rianimazione. Sono 1.339 le persone guarite.

I casi provincia per provincia sono così suddivisi:

Catanzaro +232, Cosenza +211, Crotone +87, Reggio Calabria +213, Vibo Valentia +29, altra regione +5.

L’ASP di Catanzaro comunica 233 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 214 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica 30 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 3.815 (47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.274 (56.960 guariti, 314 deceduti).

Cosenza: casi attivi 24.035 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23.987 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.074 (77.965 guariti, 1109 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.162 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.919 (39.687 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 3.096 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.054 in isolamento domiciliare); casi chiusi 141.326 (140.545 guariti, 781 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.629 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.620 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.153 (37.981 guariti, 172 deceduti).