Caro gasolio, Loizzo: “deleterio intervenire sul settore della pesca”

REGGIO CALABRIA – “Ci impegneremo affinché si tenga a breve, a Cosenza, una riunione tra capogruppo regionali, gli assessori al ramo e gli eurodeputati della Lega di tutta l’Italia per affrontare l’emergenza del settore pesca”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“L’aumento del carburante – prosegue – ha messo in ginocchio il settore considerando che il prezzo è raddoppiato e che un’uscita media di un peschereccio sei mesi fa costava circa 500 euro mentre oggi ne costa circa 1.400. Il valore della produzione solo in Calabria secondo i dati del Mipaf è pari al 6% del naviglio nazionale: secondo questi dati la nostra regione è seconda solo alla Sardegna nel rapporto tra chilometri di costa e numero di imbarcazioni. Parliamo di una produzione complessiva di circa 11.700 tonnellate di pescato dei quali un terzo derivanti dalla piccola pesca; 57 milioni di euro di fatturato per un’occupazione di oltre 5 mila persone. Siamo convinti come Lega che debba essere condotta una battaglia politica coesa per sostenere i nostri pescatori e preservare tradizioni importanti. Attueremo delle iniziative congiunte per aiutare il mondo della pesca e superare il difficile momento di contingenza”.