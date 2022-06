Ferrovie della Calabria assume operatori di esercizio. Posti anche con licenza media

COSENZA – Ferrovie della Calabria S.r.l. ha indetto una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria aperta da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative relative al seguente profilo: Operatore di esercizio – parametro 140 – n. 5 unità. L’assunzione è prevista con contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro part-time (con applicazione del vigente CCNL Autoferrotranvieri). L’azienda si riserva, in base a proprie inderogabili esigenze, di prevedere, in fase di assunzione, una diversa tipologia e/o un diverso orario di lavoro. Al seguente link è possibile visionare l’annuncio di selezione.

L’eventuale assunzione potrà avvenire solo in caso di superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo, del giudizio di idoneità alla mansione in sede di visita medica preassuntiva e di buon esito di ogni altro accertamento relativo ai requisiti di selezione e/o assunzione. Ferrovie della Calabria si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione di candidati che, tra l’altro, abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, anche in caso di superamento da parte di questi ultimi di tutte le fasi dell’iter selettivo.

Le eventuali richieste di assunzione già inviate a FdC non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla presente selezione.

Requisiti generali per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione sono previsti requisiti generali, che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di invio della domanda di partecipazione e mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in FERROVIE DELLA CALABRIA SRL.

L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti, in qualsiasi fase del percorso di selezione, comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione stessa.

I requisiti generali di ammissione sono:

a) essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) aver compiuto il 18° anno di età;

c) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) conoscenza della lingua italiana;

e) assenza di condanne penali passate in giudicato;

f) non destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso pubblica amministrazione;

g) idoneità fisica in relazione alle mansioni da espletare, da accertarsi in sede di assunzione tramite visita medica preassuntiva e/o preventiva;

h) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza media inferiore o titolo di studio equipollente per i cittadini comunitari

Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione sono previsti requisiti specifici, che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di invio della domanda di partecipazione e mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in Ferrovie della Calabria.

L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti, in qualsiasi fase del percorso di selezione, comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione stessa.

I requisiti specifici di ammissione sono:

a) essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D in corso di validità al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda

b) essere in possesso di CQC trasporto di Persone in corso di validità al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Si precisa che i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti in tutte le fasi dell’iter selettivo e fino all’eventuale immissione in servizio presso FDC.

Requisiti/titoli preferenziali di partecipazione

I titoli preferenziali dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda di partecipazione.

I titoli preferenziali, se posseduti, attribuiranno al candidato, un punteggio non superiore a 7 punti.

Costituiscono titoli preferenziali:

Aver maturato esperienza almeno trimestrale per il profilo ricercato – 2 pti

Aver maturato esperienza almeno di 1 anno per il profilo ricercato- 3 pti

Aver maturato esperienza almeno di 2 anni per il profilo ricercato – 5 pti

Essere in possesso di Attestazione di conoscenza della lingua inglese di livello B1 secondo il quadro comune di riferimento europeo- 1 pt

Essere in possesso di Attestazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il quadro comune di riferimento europeo- 2 pti

La mancata /parziale presentazione di detti titoli comporterà la non assegnazione dei punteggi relativi ai requisiti preferenziali mancanti.

Termine di presentazione della domanda

L’iscrizione alla selezione mediante presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire esclusivamente dalle ore 14:00 del 03.06.2022 e fino alle ore 14.00 del 18.06.2022.

Non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande pervenute mediante canali/modalità diversi da quelli indicati. La data e l’ora di presentazione delle domande saranno attestate dal sistema informatico.

Per presentare la candidatura CLICCA QUI