Incidente stradale nella notte: auto si ribalta, due giovani feriti

CATANZARO – Per decidere le spiagge adatte ai più piccoli e alle famiglie sono stati consultati 2753 pediatri che hanno selezionato le località più adatte sulla base di alcuni parametri particolari come ad esempio la presenza di spiaggia con sabbia, la presenza di uno spazio fra gli ombrelloni per giocare, la presenza di attrezzature dedicate ai più piccoli e di assistenti in spiaggia. Per ogni regione sono state selezionate da un team di pediatri quali sono le migliori sulla base di alcuni parametri come l’acqua limpida e bassa vicino alla riva, la sabbia per torri e castelli, la presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio, i giochi e gli spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

Ecco le località in Calabria:

Bianco (Reggio Calabria), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina – Punta Alice (Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa – Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo Valentia), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio Calabria), Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro).