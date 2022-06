Finisce in un dirupo dopo aver perso il controllo dell’auto: ferita 86enne

CATANZARO – Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta ieri sera alle ore 19.15 circa in via Giovanni XXIII, a Sant’Elia nel comune di Pentone, nel catanzarese, per incidente stradale. La vettura interessata, una una Hyundai I10 che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo il controllo e, dopo aver divelto il muretto di delimitazione della sede stradale, finiva per diversi metri in un dirupo finendo la sua corsa contro un albero d’alto fusto. A bordo la sola conducente, una 86enne. Un’incidente con le stesse modalità è avvenuto sulla strada provinciale 31 a Taverna.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere l’anziana che, ferita in modo lieve e cosciente, è stata immobilizzata su barella spinale in dotazione al personale vigilfuoco e trasportata sulla sede stradale dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 per il successivo trasporto presso struttura ospedaliera. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura e del sito in attesa del soccorso stradale per il recupero del veicolo. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.