Covid, In Calabria +601 contagi e 5 vittime. Ricoveri stabili, positività al 15%

COSENZA – Poco più di 200 contagi in meno rispetto a ieri, ricoveri sostanzialmente stabili (con due ingressi in area medica e due posti letto liberati nelle intensive) e cinque vittime nelle ultime 24 ore. Questi in sintesi i numeri del bollettino covid giornaliero della regione Calabria che registra oggi +601 i nuovi casi positivi al Covid (ieri erano stati +833) e così suddivisi: Catanzaro +126, Cosenza +185, Crotone +83, Reggio Calabria +175, Vibo Valentia +30, altra regione o stato estero +2. In lieve flessione il numero di tamponi processati. Effettuati nelle ultime 24 ore +4.006 test, tra molecolari e antigienici, (ieri erano stati 5.280), con il tasso di positività in lieve discese e che si attesta al 15,00%.

Come ieri segno più nel dato sui ricoveri in area medica, con due posti letto occupati in più (sette nuovi ingressi e cinque dimissioni) mentre scende di due unità il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 177 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 174 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 3 in terapia intensiva (-2) Continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive (-2.395) mentre sale lievemente il numero delle vittime. Oggi si contano 5 decessi: due a Catanzaro, due a Cosenza e uno a Crotone. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 2.616. Infine sono 36.013 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 2.395 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.787 (48 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.737 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.833 (56.519 guariti, 314 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 24.734 (56 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.677 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 77.903 (76.795 guariti, 1108 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1.332 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.570 (39.339 guariti, 231 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.149 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.102 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.655 (139.876 guariti, 779 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.530 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.209 (37.038 guariti, 171 deceduti)