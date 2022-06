Rfi: nuovi sistemi tecnologici per la circolazione ferroviaria a Rosarno

NAPOLI – Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, e l’amministratore unico di FdC, Ernesto Ferraro, hanno siglato un Contratto di rete “in considerazione dell’omogeneità ed analogia dei servizi offerti dalle due aziende, pur mantenendo la propria totale autonomia”.

L’intesa prevede la collaborazione tra le due aziende al fine di conseguire sinergie organizzative ed operative, efficienze gestionali, miglioramento della sicurezza, scambio di informazioni e di conoscenze. Con questa collaborazione, Eav e FdC “potranno svolgere in modo congiunto attività strumentali e/o ausiliarie all’erogazione del servizio di trasporto ferroviario ed esteso alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria”.

In particolare, come sottolineano dall’Ente Autonomo Volturno, tra le molteplici attività si segnalano:

– la condivisione di capitolati tecnici nell’ambito di procedure di acquisto di beni, servizi, forniture e opere a favore delle partecipanti, per la realizzazione degli scopi della Rete;

– il coordinamento di attività di progettazione ed, in generale, di servizi di ingegneria (responsabili del procedimento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi statici e tecnico-amministrativi etc.) per quanto attiene lo sviluppo e la manutenzione di opere civili e ferroviarie, di impianti tecnologici, di materiale rotabile nonché, in generale, di opere e/o impianti volti a migliorare la sicurezza e la qualità dell’esercizio ferroviario;

– la condivisione e la gestione di attività formative tecnico-specialistiche del personale delle due aziende (macchinisti, capitreno, manutentori, addetti alla circolazione etc.);

– l’analisi dei rischi connessi allo svolgimento dell’esercizio ferroviario e/o alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria;

– lo sviluppo di programmi di ricerca inerenti il settore ferroviario con particolare riferimento alle tecnologie per la sicurezza e la digitalizzazione dei processi produttivi, all’impiego di impianti e materiale rotabile a basso impatto ambientale;

– la promozione di iniziative comuni di marketing nonché di sviluppo commerciale dei servizi offerti”.

Le attività operative saranno coordinate da Pasquale Sposito, direttore operativo centrale di Eav.