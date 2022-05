Dalla Calabria il Ministro bacchetta l’Europa “serve redistribuire i migranti”

COSENZA – Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la “Trenitalia Summer Experience 2022″, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del Polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Tutte le Frecce da e per la Calabria

Un’estate, per la Calabria, ancora nel segno delle Frecce. Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma. Fra Torino a Reggio Calabria, senza cambi, passando per Roma, 4 Frecciarossa, ogni giorno; due i Frecciarossa1000 fra Venezia e Reggio Calabria, mentre una coppia di Frecciarossa Fast unisce in meno di 9 ore Milano e Reggio Calabria. Sono 6 in totale invece i Frecciargento che collegano Reggio Calabria alla capitale, con fermate, in Calabria, alternativamente, nelle stazioni di Scalea S. Domenica Talao, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni.

Torna il Frecciarossa notturno. Resta il collegamento tra Sibari e Crotone

Torna anche per questa estate il Frecciarossa notturno, che dal giovedì alla domenica, da giugno a settembre, consente di viaggiare di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa, con partenza da Milano e fermate a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze e in Calabria a Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Confermato inoltre il collegamento regionale fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro in coincidenza con il Frecciargento Bolzano-Sibari, per viaggiare dalla montagna al mare. Le navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane), invece, garantiscono un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto, fra Villa San Giovanni e Messina.

Nuovi Intercity. Nel weekend quello tra Milano e Reggio

All’offerta Intercity che ogni giorno raggiungono la Calabria, che si compone di 4 coppie di Intercity Giorno fra Reggio Calabria e Roma, due coppie di Intercity Giorno fra Reggio Calabria e Taranto, una coppia di Intercity Notte fra Reggio Calabria e Milano/Torino, si aggiunge un Intercity Giorno periodico che circola nel fine settimana (il sabato da Milano verso Reggio Calabria e la domenica da Reggio Calabria verso Milano). Dal 12 giugno 2022 anche gli Intercity Giorno e Notte diretti a Reggio Calabria fermeranno a Tropea, Vibo Marina, Ricadi-Capo Vaticano e Nicotera. Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, anche due coppie di treni Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di Intercity Notte fra Milano e la Sicilia, con fermate in Calabria.

Al mare in treno con il traporto regionale

Per scoprire le bellezze della Calabria in treno disponibili tanti servizi, di concerto con la Regione, Committente del Servizio. Torna il Cedri Line, che fino all’11 settembre, con 14 collegamenti nei giorni feriali, 8 il sabato e 6 la domenica, unisce Sapri a Paola, proseguendo per Cosenza con fermate nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri tra cui Praia a Mare, Scalea, Diamante. E dalla stazione di Praja, con gli 8 collegamenti al giorno parte il Cedri Beach Link che permette di giungere in prossimità delle spiagge di San Nicola Arcella in bus.

Sino all’11 settembre confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, percorre la spettacolare Costa degli Dei, con fermate strategiche nelle più belle località di mare – Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera – proseguendo da Rosarno per Reggio Calabria lungo la Costa Viola.

Sulla costa ionica saranno 13 i collegamenti giornalieri tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e 25 tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali Annà.

Per una sempre maggiore intermodalità, confermato anche il Lamezia Airlink, servizio combinato treno+bus dalla stazione all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme “Sant’Eufemia” mentre il Sibari Museum Link, collegherà la stazione di Sibari al Museo archeologico nazionale della Sibaritide, con 6 collegamenti al giorno.

Più servizi e un esperienza di viaggio personalizzata

Si confermano e aumentano i servizi a bordo dei mezzi di Trenitalia. Si amplia l’offerta di ristorazione a bordo dei Frecciarossa di Trenitalia, con servizio al posto, bar di qualità e welcome drink per chi viaggia in Business e Premium e 1a classe ed Executive. Confermato anche il successo del Portale FRECCE che mette a disposizione dei viaggiatori film, cartoni animati, news, informazioni e servizi per il viaggio: il portale è disponibile su tutti i treni Frecciarossa e Frecciargento e nelle sale FRECCIALounge e FRECCIAClub con oltre 300 ore di intrattenimento completamente gratuito.

Su tutti gli Intercity Giorno invece è presente un’area ristoro con distributori automatici di acqua, snack e bevande, e di altri prodotti come cavi usb, auricolari e prodotti per l’igiene personale. Chi viaggia con la famiglia, a bordo di Frecciarossa, Intercity e treni Regionali può trovare posti dedicati ai passeggini. Per chi preferisce viaggiare di notte per avere più tempo di giorno, sugli Intercity Notte è disponibile un servizio di accoglienza e altri servizi dedicati, come il servizio food e il kit da viaggio, la sveglia, il quotidiano e la colazione.

Sconti e promozione per tutti

Non solo servizi, ma anche sconti e promozioni, come la nuova offerta Promo Estate Frecce che permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 60% sul prezzo base. Chi il sabato prenota un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata ha diritto a un prezzo speciale con sconti del 70%. Sconto del 50%, invece, per i viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì nella stessa settimana. Ulteriori riduzioni fino al 50% sono previste con le offerte Me&You, Young (per i giovani fino a 30 anni) e Senior (per gli over 60). Per i viaggi di gruppo in famiglia o con gli amici con l’offerta Insieme sono disponibili sconti dal 35% al 50%. Acquistando l’opzione TiRimborso, i biglietti acquistati in tariffa Economy e Superconomy sono rimborsabili al 90% fino a due giorni prima della partenza.

Riduzioni fino al 50% anche per viaggiare con la famiglia a bordo degli Intercity Notte con l’offerta Famiglia ICN. Con l’offerta Bimbi Gratis, i bambini e ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity.

Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi. Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

Amici a 4 zampe gratis fino al 15 settembre

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.