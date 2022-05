Il Taser arriva alle forze dell’ordine di altre 6 città calabresi, anche Rende

CATANZARO – “Il taser arriva in dotazione alle forze dell’ordine in altre 46 città del Paese. In distribuzione dal 14 marzo, da oggi in Calabria sono coinvolti anche gli operatori di pubblica sicurezza di altre sei città calabresi: Crotone, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Melito Porto Salvo e Rende“.

Lo afferma, in una nota, il coordinatore della Lega Calabria, Saccomanno. “La pistola ad impulsi elettrici – aggiunge Saccomanno – è in dotazione a Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza. Uno strumento in più per difendere l’incolumità degli operatori e dei cittadini. Un iter iniziato con la sperimentazione nel 2018, con Matteo Salvini ministro dell’Interno, e proseguito dal sottosegretario Nicola Molteni. Un impegno mantenuto”.