Sopreso a rubare legna nel Parco della Sila fugge in auto. Rintracciato e arrestato

COSENZA – Sono +437 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria (ieri erano stati +589) e così suddivisi: Catanzaro +36, Cosenza +208, Crotone +98, Reggio Calabria +81, Vibo Valentia +11, altra regione o stato estero +1. Come ogni lunedì si registra un calo nel numero di tamponi processati. Effettuati nelle ultime 24 ore +2.871 test, tra molecolari e antigienici, (ieri erano stati 3.853) con il tasso di positività che resta però invariato e si attesta al 15,22%.

Dopo giorni di costante diminuzione torna con il segno più il dato dei ricoveri in area medica con ben tredici ingessi (nessuna dimissione) mentre si registra un ingresso anche nelle terapie intensive. Sono complessivamente 175 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 170 si trovano nei reparti di malattie infettive (+13) e 5 in terapia intensiva (+1) Continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive (-702) mentre oggi non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Il totale dei morti da inizio pandemia è a 2.607. Infine sono 40.080 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 1.449 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.958 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.308 (55.998 guariti, 310 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 26.364 (50 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26.312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75.886 (74.780 guariti, 1106 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1..446 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.241 (39.011 guariti, 230 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.188 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.141 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.206 (139.429 guariti, 777 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 3.352 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.343 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.323 (36.152 guariti, 171 deceduti)