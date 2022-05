Incendio doloso nel Parco Pignera, appiccato in tre punti. Danni ingenti

CATANZARO – Oggi in Calabria sono 589 i nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 3.853 tamponi processati tra molecolari e rapidi. Il bollettino regionale riporta anche 1 decesso avvenuto a Catanzaro. Lieve calo dei ricoveri sia in area medica (-2) sia in rianimazione (-2). Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono in tutta la regione, a causa del coronavirus, 161. Ben 1.147 nuove guarigioni in Calabria. Il tasso di positività si attesta al 15,29%.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Catanzaro +132, Cosenza +187, Crotone +80, Reggio Calabria +170, Vibo Valentia +16, Altra Regione o Stato Estero +4.

L’ASP di Cosenza comunica 189 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica 18 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 3.983 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.937 in isolamento domiciliare);casi chiusi 56.247 (55.937 guariti, 310 deceduti).

Cosenza: casi attivi 26.162 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.113 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75.880 (74.774 guariti, 1106 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.598 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.582 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.991 (38.761 guariti, 230 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 3.355 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.312 in isolamento domiciliare); casi chiusi 139.958 (139.181 guariti, 777 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 3.912 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.905 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.750 (35.579 guariti, 171 deceduti).