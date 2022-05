Cinque proiettili nella buca delle lettere ad un funzionario del Comune di Roccella

COSENZA – Contagi covid sostanzialmente invariati in Calabria, dove oggi si registra una lieve flessione dei nuovi positivi con poco meno di 600 nuovi casi accertati. Diminuisce anche il numero dei tamponi processati. Effettuati nelle ultime 24 ore +3.996 test, tra molecolari e antigienici, (ieri erano 4.581) con il tasso di positività che resta invariato e si attesta al 14,95%. Continua ad alleggerirsi la pressione negli ospedali, con un ulteriore calo dei ricoveri sia in area medica mentre si registra un ingresso nelle terapie intensive. Continua a diminuire il numero die persone attualmente positive (-1.451) mentre oggi a pesare negativamente è il bilancio delle vittime con ben 7 decessi nelle ultime 24 ore: cinque a Cosenza e due a Catanzaro. L’Asp di Cosenza specifica che “dei 5 decessi comunicati oggi, 4 sono avvenuti in reparto ed 1 è avvenuto il 26/05/2022 a domicilio e se ne è avuta notizia oggi”. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.606.

Sono +597 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria (ieri erano stati +671) e così suddivisi: Catanzaro +148, Cosenza +173, Crotone +89, Reggio Calabria +170, Vibo Valentia +15, altra regione o stato estero +2. Sono complessivamente 165 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 159 si trovano nei reparti di malattie infettive (-3) e 6 in terapia intensiva (+1). Infine sono 40.080 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 1.449 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.068 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.021 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.030 (55.721 guariti, 309 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 25.996 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 25.947 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75.859 (74.753 guariti, 1.106 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1.629 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.613 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.880 (38.650 guariti, 230 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.465 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.419 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 139.678 (138.901 guariti, 777 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 4.415 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.408 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.231 (35.060 guariti, 171 deceduti)