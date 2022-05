Calabria Straordinaria e gadget, Orsomarso ad Occhiuto: “ci sono rimasto male”

CATANZARO – Quasi 40 minuti di video, di riflessione, di approfondimento sul tema dei gadget, del brand e della volontà del suo dipartimento di far giocare la Calabria in Serie A. L’assessore regionale Fausto Orsomarso dopo la polemica legata ai 164mila euro di gadget acquistati da un’azienda di Rende, ha inteso spiegare ai calabresi la sua idea rispetto a Calabria Straordinaria. “Ho provato a capire, riflettere e ragionare. In questo ruolo siamo dei professionisti e abbiamo la responsabilità di dare una direzione ad una terra straordinaria”.

“Faccio una premessa – dice Orsomarso nel suo lungo discorso – sono calabrese, lavoro tutti i giorni, ho tre figli che portano il mio cognome e pago i mutui qui. Dobbiamo parlare dei punti di forza e non solo dei problemi. Venerdì ero allo stadio e mentre uscivo ho visto il post del presidente. Sono sempre molto riflessivo e mi sono anche un pò preoccupato anche se in tutte le cose quando si lavora ci può stare un errore”.

“Sulla vicenda dei gadget, lo dico anche a lui con il mio sorriso di sempre, io ci sono rimasto male. Sono responsabile del mio Dipartimento e se domani qualcuno fa un acquisto di 50mila euro di popcorn me ne accorgo. Noi diamo un indirizzo politico ma poi queste cose le fanno i dirigenti e devo ringraziarli”.

Rispetto alla vicenda, Orsomarso infatti elogia l’operato di dirigenti e funzionari (Antonella Cauteruccio, Luca Fregola e la nuova Gina Aquino) che “da soli dieci giorni ha preso servizio vedendosi catapultata in una polemica mediatica enorme. Tutti – spiega hanno senso delle istituzioni e della legalità. Ribadisco che se ho fatto tante cose, lo dobbiamo poi a chi esegue l’indirizzo politico e in Calabria sto notando una passione che non c’è mai stata”.

Una cosa, sul presidente: “io credo e ce lo siamo detti, che noi in questo ruolo viviamo tensioni quotidiane soprattutto per quanto accaduto in passato in Calabria e lui soprattutto, si sta dedicando a temi importanti come la sanità. Io difendo il lavoro di questo dipartimento e lui non solo continua ad essere un ottimo presidente ma deve lavorare cinque volte di più in questa regione”.

“Queste risorse spiega Orsomarso – sono per la promozione e non puoi farci altro (Pac 2007-2013); vanno spesi entro dicembre 2022 perchè sennò si perdono. Promuoviamo un territorio, il nostro sito Calabria Straordinaria… Una persona che legge un titolo in quel modo non sa che si tratta di 134 mila euro + Iva, che si poteva fare anche direttamente trovando il soggetto che fornisce il servizio, tempistica, qualità. Abbiamo fatto una valutazione e ci può stare un errore, ma il procedimento era di prassi amministrativa, e i dirigenti hanno fatto un buon lavoro”.

“A questa terra serve giocare in serie A e il brand è importante, certo non basta solo questo. Un lungo discorso quello di Orsomarso legato al miglioramento dei servizi turistici a 360 gradi. La pubblica amministrazione deve fare scelte e quando si vincono le elezioni ci si deve assumere responsabilità. Ho rispetto di ogni euro dei calabresi e sul turismo, che vale il 12% del Pil, noi crediamo di arrivare al 20-25%”.

La spiegazione dei gadget di Orsomarso: “se non ti promuovi non esisti”

Prima di iniziare a presentare come una sorta di televendita tutti i gadget di Calabria Straordinaria spiega “Fa malissimo la polemica quando non è corretta e giusta. Qual’è l’efficacia di un brand? Un gadget con un brand serve a promuovere il territorio ma con prodotti di qualità e indossa gli occhiali da sole e il cappello di Calabria Straordinaria. Ci sono tshirt, teli mare e persino le borracce e gli zainetti. C’è una logica nella distribuzione dei gadget. Ho grande senso di responsabilità – conclude – e vi chiedo: secondo voi è stato opportuno o no questo investimento? Secondo me si”.