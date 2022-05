“Ecco chi è stato”, presentazione del libro sulla statale 106

CROTONE – Oggi alle ore 17:30, in Via Botteghelle a Crotone, avrà luogo la presentazione del libro “Ecco chi è Stato!”, l’inedito scritto da Fabio Pugliese, già presidente e fondatore dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

L’iniziativa è organizzata e fortemente voluta dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106″ insieme alla Fondazione Onlus “Santa Critelli” ed al Comitato per la Provincia della Magna Graecia, in una comunità ed in una provincia, fortemente segnata da molte perdite dovute alla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria. Introduce Antonio Arcuri (Presidente della Fondazione Onlus “Santa Critelli”), e modera l’iniziativa Giuseppe Pipita (Direttore de “Il Crotonese”), dopo i saluti di Leonardo Caligiuri (Presidente dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”), sono previsti gli interventi di Domenico Mazza (Comitato per la Provincia della Magna Graecia) e di Gianluca Facente (Scrittore). Sarà presente l’autore del libro Fabio Pugliese, con cui sarà possibile un confronto non solo sul libro ma anche sulle problematiche attuali che riguardano la Statale 106 in Calabria e nel crotonese.

«Ho voluto fortemente organizzare la presentazione di questo libro – dichiara Leonardo Caligiuri, presidente dell’O.d.V. “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” – perché sono convinto che sui problemi che riguardano la Statale 106 è necessaria una rivoluzione. Non una rivoluzione armata ma una rivoluzione culturale. Bisogna prima di tutto capire bene qual è il problema. Perché se ciò non accade tutto continuerà a non cambiare mai. Dobbiamo necessariamente essere all’altezza di affrontare e di risolvere un problema ma per riuscirci prima di tutto dobbiamo conoscerlo. Per questo motivo – continua il Presidente – il 28 maggio saremo a Crotone, e poi in tantissimi altri posti: per presentare un libro che in realtà rappresenta l’arma che abbiamo a disposizione per cercare di dar vita tutti insieme ad una rivoluzione culturale che non si può più rimandare. La presentazione del libro – conclude Caligiuri – è quindi un momento di approfondimento e di riflessione su un problema che non conosciamo ma è anche un momento di confronto su chi siamo e cosa vogliamo. Uno strumento per capire cosa c’è da fare per cambiare tutto e rendere la “strada della morte” finalmente una strada sicura, moderna, normale e, quindi, la strada della vita e, dello sviluppo e del progresso».

L’autore

Fabio Pugliese nasce a Cariati nel 1980, laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi della Calabria vive a Calopezzati in provincia di Cosenza, dove opera come amministratore di una impresa di servizi informatici. Esperto Social Media Manager e nel campo del Web Marketing si è da poco specializzato nelle soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa.

Dopo aver scritto e pubblicato nel 2013 il libro “Chi è Stato? – Un racconto-inchiesta sulla strada Statale 106 Jonica calabrese”, il primo libro scritto sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria nel maggio del 2014 ha fondato il famoso gruppo Facebook “Basta Vittime Sulla S.S.106” che oggi vanta oltre 80.000 iscritti e nel luglio dello stesso anno ha fondato l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che ha presieduto per 6 anni.

Oggi è un semplice iscritto dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” nonché componente del Comitato Scientifico della stessa.

Profondo conoscitore delle tematiche legate alla SS 106 “Jonica”, con particolare riferimento al suo preminente tratto calabro, attento osservatore e studioso del problema, grazie al suo impegno e alle sue battaglie per cercare di risolverne le ataviche carenze infrastrutturali, all’origine di innumerevoli tragedie, Fabio Pugliese è oggi considerato un riferimento anche per molti media, locali e nazionali, che intendano analizzare la situazione di uno dei punti neri della viabilità nazionale.