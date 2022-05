Sicurezza, Molteni: da lunedì taser anche a Cosenza, Locri e Catanzaro - QuiCosenza.it

CATANZARO – In calo i nuovi casi di positività al Covid in Calabria con +479 positivi in 24 ore anche se a fronte di +3.528 tamponi processati. La metà si registrano solo nel territorio della provincia di Cosenza, +202. Nel reggino i nuovi casi sono +152, e poi 98 nel Catanzarese, 20 nel Vibonese, 1 solo contagio a Crotone e 6 registrati da altra regione o estero. Nelle ultime 24 ore si registra un solo decesso, nel Cosentino. Calano di ben -7 unità i pazienti ricoverati in area medica: sono 190. Aumenta di un solo paziente invece il numero delle persone in terapia intensiva per un totale di 8 persone in Rianimazione. Infine sono 2.070 i guariti in un giorno. L’ASP di Catanzaro comunica 99 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione mentre l’ASP di Cosenza, che 207 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 4.722 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.665 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 54.524 (54.222 guariti, 302 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 30.743 (60 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.680 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 69.710 (68.618 guariti, 1.092 deceduti) .

– Crotone

CASI ATTIVI 2.288 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.268 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 37.593 (37.364 guariti, 229 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 4.189 (46 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.142 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 137.957 (137.182 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 9.302 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.291 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 30.185 (30.014 guariti, 171 deceduti).