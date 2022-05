Trent’anni dalla strage di Capaci, flash mob a Roma per sostenere Gratteri

CATANZARO – Sono +834 i nuovi positivi in Calabria, un numero ormai stabile da qualche giorno, a fronte di +5.170 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due decessi, uno a Crotone e l’altro a Catanzaro. La provincia che in 24 ore conta il maggior numero di positivi è sempre quella di Cosenza con 252 casi. Segue Reggio Calabria con 241 contagi, Catanzaro con 163 positivi, 131 nel Crotonese e 42 nel Vibonese. Da altra regione o estero sono 5.

In lieve aumento i ricoveri nei reparti ordinari con quattro pazienti in più per un totale di 197 persone in area medica. Scende di due, il numero di persone in rianimazione: sono 7 i pazienti in terapia intensiva. Alto infine il numero di soggetti guariti in queste ultime 24 ore che sono +2.148. L’ASP di Cosenza comunica 255 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. Inoltre, specifica che dei tre decessi comunicati ieri (20.05.2022) uno è avvenuto in data 17.05.2022. L’ASP di Catanzaro invece, comunica 165 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 4.876 (57 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.816 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 54.272 (53.970 guariti, 302 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 30.739 (60 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.676 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 69.512 (68.421 guariti, 1091 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 2.307 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.287 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 37.573 (37.344 guariti, 229 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 4.382 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.332 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 137.612 (136.837 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 10.536 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.525 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 28.931 (28.760 guariti, 171 deceduti).