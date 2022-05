Fiamme vicino il cimitero: annerite alcune cappelle e disagi alla circolazione

CATANZARO – In Calabria oggi sono 925 i nuovi positivi. Il bollettino regionale registra ancora altri 7 decessi di cui 3 a Cosenza, 2 a Reggio Calabria e 1 nel vibonese. Aumentano i ricoveri in reparto (+5) e calano invece in rianimazione (-3). Attualmente gli ospedalizzati in Regione, a causa del Covid, sono in tutto 202. Si contano tante guarigioni (+3.615 ) in 24 ore. Effettuati 5.336 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 17,34%.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Catanzaro 215, Cosenza 257, Crotone 142, Reggio Calabria 275, Vibo Valentia 31, altra regione o stato estero 5.

L’Asp di Cosenza comunica 262 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 5.038 (57 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.976 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.947 (53.646 guariti, 301 deceduti).

Cosenza: casi attivi 30.858 (61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.794 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69.141 (68.050 guariti, 1091 deceduti).

Crotone: casi attivi 2.511 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.496 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.238 (37.010 guariti, 228 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 4.492 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.442 in isolamento domiciliare); casi chiusi 137.261 (136.486 guariti, 775 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 11.257 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.246 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.168 (27.997 guariti, 171 deceduti).