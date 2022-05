Emergenza sbarchi, Sofo: "Calabria non può diventare il campo profughi d'Europa" - QuiCosenza.it

CATANZARO – “Ho chiesto ai referenti che, per conto di tutti i gruppi parlamentari a Bruxelles, si stanno occupando dei negoziati per la stipula del nuovo Patto sulle Migrazioni e nello specifico del regolamento riguardante la gestione degli sbarchi e dell’accoglienza, di venire in delegazione in Calabria per conoscere quei territori e quelle amministrazioni locali che ogni giorno si ritrovano ad affrontare, da soli, le conseguenze dell’emergenza migratoria”. E’ quanto afferma il parlamentare europeo Vincenzo Sofo, di Fratelli d’Italia.

“Stiamo parlando – aggiunge – di un’immigrazione massiccia che si stima avrà dimensioni sempre maggiori a causa del boom demografico del continente africano e delle conseguenze della crisi ucraina. Un’immigrazione che l’Unione europea, oggi alle prese con la riforma del Trattato di Dublino e dunque del regolamento per la gestione degli arrivi clandestini, è intenzionata a continuare a scaricare sui cosiddetti luoghi di primo approdo. Senza sapere, o facendo finta di non sapere, che si tratta spesso di territori già afflitti da depressione economica, arretratezza infrastrutturale, carenza occupazionale e presenza criminale. Territori nei quali Amministrazioni di piccoli comuni, dunque senza personale, risorse e strumenti giuridici e amministrativi, sono chiamati a gestire questa ulteriore emergenza nel disinteresse del Governo nazionale e delle istituzioni europee”.

“Parliamo di piccolissime realtà, come dimostra il caso di Roccella Jonica, che con questi ritmi saranno costrette a dover gestire in solitudine un’ondata di migranti enorme rispetto al numero di abitanti”. “Ho dunque chiesto, all’interno della commissione parlamentare che si occupa di politiche migratorie – dice ancora Sofo – l’organizzazione di una missione in Calabria da parte di una delegazione di eurodeputati al fine di raccogliere le vere esigenze di questa terra, che vuole sviluppo e non diventare il campo profughi d’Europa”.