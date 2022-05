Mezzo agricolo si ribalta, morto un uomo di 65 anni

CROTONE – Doppio sbarco di migranti nella giornata di oggi lungo le coste di Crotone dove sono approdate complessivamente 181 persone. Il primo sbarco è avvenuto all’alba lungo la spiaggia di Gabella, a nord della città, nei pressi del fiume Neto. I migranti sono arrivati senza essere intercettati e sono approdati sulla spiaggia dove, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti della Questura di Crotone: sono state rintracciate 98 persone, gran parte delle quali egiziane, tra le quali 25 minori. Il secondo sbarco è avvenuto al porto di Crotone dove la Guardia di finanza ha condotto una imbarcazione a vela intercettata ad un miglio a largo di Capocolonna: 83 le persone a bordo dell’imbarcazione tra cui 35 minori non accompagnati. L’arrivo al porto di Crotone è stato complesso per via delle condizioni meteomarine non ottimali. Tutti i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto per le operazioni di identificazione e per la quarantena di 5 giorni come disposto dalle norme anti covid. Nell’ultimo fine settimana si erano registrati altri 5 sbarchi per un totale di 359 profughi.