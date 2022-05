Controlli della polizia per la festa religiosa, sequestrati 55 chili di fuochi

ROMA – Sono stati pubblicati ieri gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023. Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale.

I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria.

Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione. Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione.

Gli esiti delle domande di mobilità docenti 2022 vengono pubblicati presso l’albo online dell’Ufficio territoriale scolastico di destinazione. Si avrà anche la possibilità di fare reclamo entro dieci giorni di tempo dalla pubblicazione, quindi non oltre il prossimo 28 maggio. Il reclamo – fanno sapere dal Ministero – si può presentare avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente; la valutazione delle domande; l’attribuzione del punteggio; il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza”.

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso i risultati dei movimenti del personale docente per l’anno scolastico 2022/23. Gli Uffici Scolastici Territoriali hanno pubblicato ieri gli elenchi aggiornati sui rispettivi siti internet (Calabria QUI). Accanto a ogni nominativo viene indicata la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo, le eventuali precedenze. Inoltre. si riceve la comunicazione direttamente in posta elettronica, mentre le scuole possono consultare il SIDI. Dal Ministero dell’Istruzione fanno sapere che in posta elettronica arriverà sia l’esito negativo sia quello positivo. Di seguito, le date di pubblicazione dei trasferimenti dei singoli comparti scolastici:

17 maggio – Docenti e personale educativo

30 maggio – Insegnanti di religione cattolica

31 maggio – Personale ATA

CALABRIA