In Calabria 1.624 nuovi casi e 5 decessi. Prosegue il trend di discesa in reparto

CATANZARO – “L’unità dei progressisti in Italia e in Europa impegno assoluto della segreteria Letta”. Lo ha detto il responsabile nazionale degli enti locali del Pd, Francesco Boccia, intervenuto ad un’iniziativa politica a Catanzaro in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo calabrese. “Enrico Letta – ha sostenuto Boccia – lo ha posto come primo impegno proprio nel giorno del suo insediamento ed era il modo più netto, chiaro e trasparente per dimostrare che il passaggio di testimone con Zingaretti aveva un unico obiettivo comune: portare al governo dei territori e nel 2023 al governo del paese le forze politiche unite che si ritrovano nei valori progressisti e riformisti europei”.

“Questa ennesima battaglia politica – ha rilevato il responsabile nazionale enti locali del Pd – avviene in uno dei momenti più difficili della storia europea per la guerra in corso in Ucraina e i nostri sindaci saranno sempre più i difensori dei nostri valori e della nostra idea di società nel Paese. Per questa che è una sfida fondamentale per il nostro futuro il nostro impegno nel costruire l’unità del campo largo con gli elettori italiani alternativi ai nazionalisti e ai sovranisti che ogni giorno provano, picconando l’Unione europea, a portare l’Italia sul terreno pericoloso dell’antieuropeismo autarchico. Per queste ragioni insisteremo e lavoreremo in tutte le città italiane così come lo facciamo a Catanzaro per l’alleanza del Centrosinistra unito. È questa la differenza delle amministrative 2022 così come lo sono state quelle del 2021 rispetto all’autosufficienza arrogante che caratterizzò le sconfitte del 2016 e del 2017 le cui macerie – ha concluso Boccia – stiamo rimuovendo da mesi proprio come la cultura unitaria di Letta”.

Berlusconi “centrodestra unito”

Per le elezioni amministrative, “su 21 città abbiamo trovato l’accordo, su cinque città non l’abbiamo trovato, lo troveremo sicuramente in eventuali ballottaggi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del vertice convocato nella sua villa di Arcore a cui hanno partecipato anche i leader di Lega e Fratello d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Catanzaro è proprio una delle città in cui il centrodestra si spacca e si presenta diviso. “Abbiamo parlato di come sono andate le scelte dei candidati per le prossime elezioni amministrative”: è quanto ha spiegato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del vertice di Arcore. Nelle cinque città dove non è stato trovato l’accordo, è stato “per pure contrapposizioni locali, persona contro persona”. Trovare l’accordo ad eventuali ballottaggi “è l’impegno di tutti i leader presenti al tavolo”.