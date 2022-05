Il cantante calabrese che ha vinto Amici: conosciamolo meglio

LAMEZIA TERME – Luigi Strangis conquista con determinazione e impegno la vittoria di Amici 2021/2022. Luigi detto Gigi dai suoi colleghi di avventura, vive con i genitori, madre calabrese, papà napoletano e il fratello a Lamezia Terme, città che per la finalissima di ieri sera, si è riunita su corso Numistrano dove è stato allestito un maxischermo su iniziativa dell’amministrazione comunale.

Appassionato di musica fin da piccolo, Gigi frequenta il liceo Musicale Tommaso Campanella e studia chitarra e teoria musicale. Pochi sanno che il giovane calabrese non ha mai preso lezioni di canto; per questo motivo sulla sua voce, come hanno detto i vocal coach “si può lavorare grazie all’innata musicalità”. Come si dice in questi casi “un talento naturale”.

Nonostante la giovane età si è esibito numerose volte dal vivo nelle zone limitrofe della sua città, riscuotendo già all’epoca numerosi consensi. Collabora anche con uno studio di registrazione dove arrangia brani per altri artisti. Pubblica uno dei suoi inediti più famosi nel 2019, dal titolo “Only You”. Luigi viene descritto dagli amici e dai conoscenti come un ragazzo simpatico e gentile, pronto a dispensare sorrisi.

Durante la sua permanenza ad Amici ha confessato di soffrire di diabete dal 2016: lo stress inoltre incide sulla sua malattia e per questo Luigi tende a lasciar andare le cose a cercare di non prendersela.

L’ingresso ad Amici

Entra nella scuola di ‘Amici’ a settembre durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l’inedito “Vivo”, prodotto da Brail. E’ stata la famiglia Strangis a convincerlo a partecipare al programma della De Filippi. Circostanza che il giovane vincitore ha ricordato nel suo discorso di ringraziamento appena ricevuta la coppa: “grazie alla mia famiglia che mi ha spinto a partecipare, lo devo a loro”.

Un viaggio, nella scuola più famosa d’Italia, tutto in salita. Pubblica “Muro” e “Partirò Da Zero”, prodotti entrambi da Michele Canova. Enrico Nigiotti gli regala il brano “Tondo”, che viene prodotto da Katoo. Infine, arriva “Tienimi stanotte” prodotto da Luigi e Gabriele Cannarozzo. Gigi nel corso della scuola definisce anche il suo look, fatto di grandi occhiali da sole bianchi, smalto e trucco, dimostrandosi molto creativo.

Soddisfazioni su soddisfazioni quando nel pomeridiano riceve gli elogi da Loredana Bertè che lo definisce “un vero fenomeno” e da Alex Britti che ne apprezza le sue abilità con la chitarra. La giuria del serale non è da meno: Stash, Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto, ad ogni esibizione del giovane lametino non possono non sottolineare i suoi molteplici talenti. Il primo ad “innamorarsi” di Gigi è il professore Rudy Zerbi, che nel corso dei mesi l’ha sostenuto e portato in finale. Anna Pettinelli invece non ha apprezzato le sue performance, mentre Lorella Cuccarini è rimasta sostanzialmente neutra.

Dopo Amici

Luigi uscito da Amici firma un contratto discografico con l’etichetta 21CO, casa discografica fondata da Briga, Giordana Angi e Gabriele Costanzo (figlio di Maria de Filippi). Il cantante si è aggiudicato la vittoria battendo al televoto finale il ballerino Michele Esposito e conquistando così il montepremi di 150mila euro. Chissà quante altre vittorie e soddisfazioni ci regalerà questo giovane talento tutto made in Calabria.

La rockstar e la ballerina classica

Nel corso del suo percorso ad Amici 21 Luigi ha scaldato il cuore dei fan con il legame che ha creato con la ballerina Carola Puddu. Attualmente nella compagnia del Balletto di Roma, l’ex allieva, che è sempre sembrata interessata al cantante di Tienimi Stanotte, ha dichiarato a Strangis tutto l’affetto che prova per lui. Anche in un’intervista a Verissimo ha ribadito che l’amore non è solo quel sentimento romantico che unisce una coppia ma anche dare semplicemente all’altro da sè. Ma Gigi pare, per il momento, sia solo innamorato della sua musica.