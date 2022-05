In Calabria +1.084 contagi e 5 decessi. Prosegue il calo dei ricoveri

CATANZARO – Calano i contagi in Calabria nel bollettino regionale con +1.084 nuovi positivi a fronte di +6.299 test processati, tra rapidi e molecolari. Sono 5 i decessi accertati nelle ultime 24 ore (+4 Cosenza, +1 Crotone). Prosegue il calo dei ricoveri in area medica con altre 5 dimissioni (200), sale di una unità in terapia intensiva (11). Sono +2.227 i guariti in Regione. Il tasso di positività cala rispetto a ieri e si attesta a 17,21%.

I positivi sono così distribuiti per provincia: Coseza +361, Catanzaro +263, Reggio Calabria +250, Crotone +136, Vibo Valentia +70. Sono +4 i positivi accertati fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.041.152. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 376.925 rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5.992 (58 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.928 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.818 (51.524 guariti, 294 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 36.020 (65 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62.024 (60.945 guariti, 1079 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2.820 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.804 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.072 (35.846 guariti, 226 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.987 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.937 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 135.449 (134.678 guariti, 771 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.167 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.045 (21.875 guariti, 170 deceduti).