Evasione fiscale: sequestro da oltre 1 milione alla Caronte & Tourist

CATANZARO – La consegna è avvenuta questa mattina presso la sede operativa della Protezione Civile della Regione Calabria, a Catanzaro nel complesso ex Comalca. Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria è stato consegnato un automezzo operativo preposto alle attività di Ricerca e Soccorso in Ambito Urbano (USAR – Urban Search and Rescue). I Vigili del Fuoco infatti, nell’ambito della loro articolazione organizzativa del servizio di soccorso tecnico urgente, hanno strutturato un gruppo di unità di personale altamente qualificato per operare su scenari complessi che prevedono azioni di soccorso in macerie e, quindi, in contesti ascritti e conseguenti ad eventi sismici, esplosioni, crolli e comunque in presenza di dissesti statici e idrogeologici.

La consegna è avvenuta dopo la stipula di una convenzione siglata tra la Regione Calabria – U.O.A. Protezione Civile rappresentata dal neo dirigente Domenico Costarella e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria rappresentata dal Dirigente Generale Maurizio Lucia. Alla cerimonia di consegna oltre al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco ing. Maurizio Lucia, erano presenti il dirigente regionale referente del soccorso pubblico nonché comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro ing. Giuseppe Bennardo, i responsabili Team Leader del nucleo USAR VV.F. Calabria Francesco Pascuzzi e Massimo Conforti ed una delegazione di personale vigilfuoco specialista USAR Medium in servizio nei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Per la Protezione Civile sono stati presenti il Dr. Michele Folino Gallo ed il Geom. Vincenzo Forgione. L’automezzo (il secondo consegnato dalla Regione Calabria oltre quello ricevuto il 9 dicembre 2019) farà parte della colonna mobile regionale dei vigili del fuoco e l’impiego potrà avvenire anche fuori regione sia per emergenze che per esercitazioni.