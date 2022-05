Pnrr: dal ministero del Lavoro 37 milioni di euro per l’inclusione sociale

CATANZARO – In Calabria sono 1.309 i nuovi contagi da Covid -19. Il bollettino regionale riporta altri 2 decessi di cui 1 a Cosenza e 1 a Catanzaro. Calano i ricoveri in area medica (-11), aumentano lievemente (+2) invece in Rianimazione. Gli ospedalizzati in reparto nei nosocomi calabresi sono in tutto 231 tra il reparto e la terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.700 tamponi e il tasso di positività resta stabile rispetto a ieri attestandosi al 19,40%. Si registra un numero incoraggiante di nuove guarigioni (+3.039) in un solo giorno.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Catanzaro 290, Cosenza 448, Crotone 189, Reggio Calabria 340, Vibo Valentia 35, altra regione o stato estero 7.e 3039 guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6.160 (62 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.092 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50.801 (50.508 guariti, 293 deceduti.

Cosenza: casi attivi 38.738 (70 in reparto, 2 in terapia intensiva, 38.666 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.055 (56.982 guariti, 1073 deceduti).

Crotone: casi attivi 2.837 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.820 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.629 (35.404 guariti, 225 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 5.790 (55 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5.733 in isolamento domiciliare); casi chiusi 133.866 (133.096 guariti, 770 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 17.452 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.435 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.594 (21.424 guariti, 170 deceduti).