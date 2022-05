In Calabria contagi di nuovo su: (+2.009). Agenas “ancora sopra soglia l’area medica”

CATANZARO – Nuovo balzo di contagi in Calabria che oggi registra +2.009 casi a fronte di +9.523 processati, tra rapidi e molecolari. Sono 3 i decessi accertati nelle ultime 24 ore (+2 a Cosenza e +1 a Reggio Calabria). Salgono di due unità i ricoveri in area medica con 232 pazienti, mentre si registra una dimissione e 8 ospedalizzati in terapia intensiva. Il tasso di positività risale e si attesta al 21,10%. Oggi si contano +3.093 guariti in Regione.

I contagi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+756), Catanzaro (+520), Reggio Calabria (+401), Crotone (+223), Vibo Valentia (+100). Sono +9 i positivi fuori Regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.015.637. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 372.126 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.289 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50.382 (50.090 guariti, 292 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 40.380 (74 in reparto, 2 in terapia intensiva, 40.304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55.965 (54.893 guariti, 1072 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2.892 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.875 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.385 (35.160 guariti, 225 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.666 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.607 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 133.650 (132.880 guariti, 770 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.479 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.532 (21.362 guariti, 170 deceduti).

Agenas, occupazione reparti risale a 14%,intensive ferme a 4%

Risale di un punto in 24 ore, tornando al 14%, la percentuale di posti letto nei reparti di ‘area non critica’ occupati da pazienti con Covid-19 in Italia e restano 4 le regioni che superano la soglia del 20%: Umbria (31%), Basilicata (26%), Calabria (23%), Abruzzo (23%). E’ ferma, invece, al 4%, nelle ultime 24 ore in Italia, l’occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 24%) da parte di pazienti con Covid-19. Questi i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 9 maggio 2022, pubblicati oggi.

Per quanto riguarda, l’occupazione dei posti nelle terapie intensive, a livello giornaliero cresce in 5 regioni: Friuli Venezia Giulia (5%), Liguria (7%), Pa Bolzano (4%), Piemonte (4%), Veneto (3%) mentre cala in Campania (6%), Sicilia (4%). La percentuale e’ stabile in 14 regioni e province autonome: Abruzzo (al 5%), Calabria (5%), Basilicata (3%), Emilia Romagna (4%), Lazio (6%), Lombardia (2%), Marche (2%), Molise (5%), Pa Trento (2%), Puglia (5%), Sardegna (4%), Toscana (4%), Umbria (5%). La variazione non e’ disponibile in Valle d’Aosta (3%) e nessuna regione supera la soglia del 10%.

Sempre a livello giornaliero, l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica o ‘non critica’ da parte di pazienti con Covid-19 cala in Lombardia (10%) e cresce, invece, in 7 regioni e province autonome: Abruzzo (23%), Calabria (23%), Molise (14%), Pa Bolzano (9%), Pa Trento (13%), Sicilia (20%), Umbria (31%). E’ stabile in 10: Basilicata (26%), Campania (16%), Emilia Romagna (14%), Friuli Venezia Giulia (12%), Lazio (15%), Liguria (16%), Marche (14%), Piemonte (10%), Puglia (18%), Sardegna (17%), Toscana (10%) Valle d’Aosta (17%) e Veneto (8%).