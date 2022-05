Vescovi calabresi al fianco di Gratteri: “assoluta incompatibilità tra Vangelo e ‘ndrangheta”

CATANZARO – “La partecipazione tra i grandi dell’industria ittica mondiale delle quattro aziende calabresi al Seafood Expo di Barcellona ha portato ottimi risultati in termini di presenze agli stand e anche l’avvio di nuovi rapporti lavorativi. Nei prossimi giorni, si terra, nella Cittadella regionale a Catanzaro, una conferenza stampa durante la quale verranno esposti i risultati di quella che è stato, per la Regione Calabria, un bellissimo risultato”. E’ quanto riporta un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Ricordiamo – è detto nella nota – le aziende presenti all’Expo: la Stocco di Mammola Alagna e Spanò, erroneamente indicato nei precedenti comunicati come Stocco & Stocco di Alagna & Spanò; l’Ittica Schiavonea di Corigliano-Rossano, Delizie di Calabria di Catanzaro e la Marpesca Group di Vibo Valentia, affiancate nelle giornate di fiera dai rappresentanti delle istituzioni e dei Flag, i gruppi di azione locale nel settore della pesca che operano nell’ambito del Feamp”

Seafood, Alecci “incontro importante per aziende in soffeerenza”

” In qualità di Presidente del Flag Jonio 2 ho avuto l’onore di rappresentare, insieme ai colleghi degli altri territori, la Regione Calabria al Seafood Expo Global 2022, la più grande esposizione europea del prodotto ittico, che quest’anno si tiene a Barcellona dal 26 al 28 aprile” ha detto il consiglire regionale Ernesto Francesco Alecci. L’evento riunisce tutto il mondo della pesca e basta citare alcuni numeri per dimostrare l’importanza della manifestazione: circa 30.000 le presenze provenienti da 155 paesi, con 1.527 aziende espositrici distribuite su 59 padiglioni nazionali e regionali, per circa 40.000 metri quadri di superficie espositiva. La Regione Calabria partecipa all’evento con il Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione a cui si aggiungono i quattro FLAG calabresi (Fisheries Local Action Groups), gli organismi che gestiscono a livello locale i Fondi Europei impegnandosi non solo a promuovere le attività della filiera ittica, ma anche a tutelare le risorse ambientali, storiche e culturali delle coste calabresi, e a valorizzarne le eccellenze gastronomiche. La nostra regione è rappresentata anche da alcune aziende espositrici, ben due delle quali provenienti dall’area del Flag Jonio 2, lo Stocco di Mammola di Alagna e Delizie di Calabria.

La kermesse di Barcellona costituisce, – prosegue il consigliere regionale – per i rappresentanti dei nostri territori, un appuntamento imprescindibile per confrontarsi con tutti i partner internazionali. Al centro del dibattito l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, le nuove tecniche di pesca, i metodi di trattamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del pescato. Incontri formali e informali, il cui obiettivo primario è lo scambio di know-how e buone prassi, finalizzato alla diffusione di idee per l’introduzione di azioni sinergiche e innovative. La partecipazione al Seafood Expo Global 2022 assume una valenza ancora maggiore considerando la possibilità fornita alla pesca Made in Calabria di “mettersi in mostra” in una vetrina di carattere mondiale, valorizzando la varietà e la qualità della nostra fauna ittica.

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, – conclude Alecci – tra cambiamenti climatici, crisi politiche e rincari di energia e materie prime, anche le aziende del mare sono in sofferenza. Come fatto in passato, i Flag sono costantemente al lavoro per favorire il finanziamento di progetti di innovazione, sviluppo e valorizzazione dell’attività della pesca in tutte le aree della Calabria. Dobbiamo lavorare sempre più a stretto contatto con le marinerie e gli imprenditori, per conoscerne le reali esigenze e dare vita, nel minor tempo possibile, a tutte le azioni utili a favorire un miglioramento delle condizioni attuali e delle prospettive future”.