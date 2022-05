Scarico di acque reflue non depurate: sequestrati capannoni industriali

REGGIO CALABRIA – Si é temuta una strage, poi è stato accertato che sono due le persone morte per annegamento nel corso dello sbarco di 110 migranti stamattina a Siderno, nella Locride, in prossimità di un vecchio pontile in ferro in disuso ormai da oltre vent’anni. Le ricerche in mare condotte per ore, con l’ausilio di alcune unità eliportate delle forze dell’ordine, da parte della Guardia costiera, della Guardia di finanza e dei sommozzatori dei vigili del fuoco, hanno consentito di escludere la presenza in mare di altri corpi senza vita. Le due persone trovate morte dai soccorritori in acqua sarebbero i due scafisti dello sbarco. Secondo quanto é emerso dalle indagini della Polizia, si sono gettati in acqua nel tentativo di raggiungere la spiaggia e fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il mare molto mosso, però, non ha dato scampo ai due, che sono morti annegati.

L’ipotesi che i morti siano gli scafisti trova fondamento anche nelle dichiarazioni fatte agli investigatori da alcune delle persone che a bordo della barca a vela a doppio albero e lunga 25 metri su cui viaggiavano i migranti, che sono di varie nazionalità, con prevalenza di pakistani, iracheni e afgani. Tra loro anche 12 donne e una dozzina di minori. A lanciare l’allarme, facendo scattare i soccorsi dopo che la barca a vela si era arenata sulla spiaggia, sono state alcune persone che si trovavano sul lungomare. Prima di arenarsi e consentire a gran parte dei migranti di gettarsi in acqua e raggiungere la riva, l’imbarcazione, partita circa una settimana fa dalla Turchia, è stata a lungo in balia del mare mosso, col rischio di schiantarsi contro il vecchio pontile.

Sul luogo del tragico sbarco anche il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni. I migranti, dopo lo sbarco, sono stati trasferiti in un’area comunale dove sono stati sottoposti al tampone molecolare anticovid. In attesa di essere identificati e fotosegnalati, i migranti sono stati ospitati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Siderno e gestita dalle associazioni di volontariato territoriali. Con quello di stamattina tocca quota 13 il totale degli sbarchi verificatisi quest’anno nella Locride, 12 dei quali a Roccella Ionica. Ma la previsione é che nelle prossime settimane gli arrivi di migranti si intensificheranno.