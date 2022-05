«In Calabria non erogati rimborsi Covid per le strutture sanitarie»

CATANZARO – In Calabria oggi sono +1.594 le persone risultate positive al Covid-19 rispetto alle ultime 24ore a fronte di 8.182 tamponi processati tra antigenici e molecolari. Il bollettino regionale riporta ancora 5 decessi di cui 3 a Catanzaro, 1 a Cosenza e 1 nel reggino. Non si registrano nuovi accessi in Terapia intensiva mentre aumentano in area medica di 5 unità. Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 257 e 15 in rianimazione. Il tasso di positività diminuisce leggermente rispetto a ieri attestandosi al 19,48%. Schizza il numero dei nuovi guariti (+3.404) in un solo giorno.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Catanzaro +401, Cosenza +497, Crotone +185, Reggio Calabria +422, Vibo Valentia +81, Altra Regione o Stato Estero +8.

L’Asp di Cosenza comunica 505 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 7.059 (82 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.965 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47.601 (47.314 guariti, 287 deceduti).

Cosenza: casi attivi 44.430 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44.353 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.846 (47.783 guariti, 1.063 deceduti) .

Crotone: casi attivi 3.112 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.094 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.245 (34.023 guariti, 222 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 7.610 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 129.976 (129211 guariti, 765 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 18.003 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.985 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.590 (20.420 guariti, 170 deceduti).