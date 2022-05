Adozioni dei cani raddoppiate in Calabria in due anni, Cosenza in testa

COSENZA – Sono raddoppiate le adozioni dei cani dalla Calabria e in Calabria. Dopo settimane di problemi legati agli avvelenamenti e dello stato pietoso di molti canili nella regione, dove centinaia di cani sono ammassati in spazi veramente angusti, possiamo questa volta parlare di una grande bella notizia. A fronte delle brutture di cui si parla sempre, esiste un vero esercito silenzioso di volontarie e volontari che in questi anni hanno allacciato delle reti importanti con il nord Italia ma anche con alcuni paesi europei, promuovendo l’adozione di migliaia di cani.

Adozioni che sono avvenute nella stessa regione dove i cani adottati dalle famiglie sono raddoppiati negli anni della pandemia aiutando di fatto ad alleggerire un poco la pressione dei canili calabresi e, secondo i dati ufficiali dai canili sono usciti oltre 2.000 cani negli ultimi 16 mesi, ma sono molti di piu quelli fatti adottare dalle volontarie.

“Ogni giorno sono almeno 20 i cani ed i cuccioli fatti adottare regolarmente dalle volontarie calabresi e che partono in staffette regolari verso il nord Italia ed il nord Europa – scrivono gli animalisti dell’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. – Il dato non è riscontrabile ufficialmente perchè molti di questi cani vengono mandati in stallo da volontarie in altre regioni italiane e registrati in effetti in altre regioni al momento dell’arrivo a destinazione. E molti altri sono inviati all’estero, in questo caso però di alcuni si perde il contatto”.

“La situazione è tutta rose e fiori? No – scrivono ancora gli animalisti di AIDAA – in alcuni casi ci sono zone d’ombra e non sono mancate accuse di traffico di cani, ma le cose si stanno mettendo sempre meglio anche se molto rimane da fare sia per svuotare i canili, che per promuovere adozioni trasparenti che partono dalla Calabria”.

Sempre secondo i dati in possesso dell’AIDAA sono Cosenza e Reggio le province dove le adozioni sono aumentate, mentre sempre dalla provincia di Cosenza e da quella di Catanzaro partono il maggior numero delle adozioni verso il nord Italia e i paesi europei, Svizzera e Germania in testa.