Barca in avaria rischia di affondare, passeggeri salvati dai sommozzatori

REGGIO CALABRIA – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamento Portuale di Gioia Tauro, distaccamento di Palmi e nucleo sommozzatori VVF Calabria sono intervenuti questa mattina alle ore 10.30 circa per sorrere una persona su una imbarcazione in avaria, nello specchio d’acqua a poche miglia dal porto di Gioia Tauro.

La segnalazione giunta dalla Capitaneria di Porto per una natante di 18 metri, con struttura in legno, in procinto di affondare in quanto, per cause in corso di accertamento, imbarcava acqua.

Con ausilio della MBP RAFF VF15 le unità vigilfuoco del nucleo nautico del distaccamento portuale hanno individuato la barca in procinto di affondare e proceduto alla messa in sicurezza. Con l’utilizzo di una elettropompa ad immersione e della pompa antincendio di bordo, si è provveduto a svuotare lo scafo per riportare l’imbarcazione sulla linea di galleggiamento ed iniziare lentamente le operazioni di rientro in zona sicura . Successivamente, con ausilio della Capitaneria di Porto e di un rimorchiatore sopraggiunto dal porto di Gioia Tauro l’imbarcazione è stata trainata all’interno del sedime portuale per poi essere attraccata sulla Banchina di Ponente per le

successive verifiche del fasciame.

A bordo del natante due persone di nazionalità italiana. Gli stessi in attesa dell’arrivo dei soccorsi avevano abbandonato l’imbarcazione utilizzando il piccolo gommone di salvataggio in dotazione. Non si registrano danni a persone.