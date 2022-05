Fabrizio Moro torna live in Calabria con “La mia voce tour”

GIOIA TAURO – Sono scesi in piazza questa mattina i sindaci della Piana insieme a diverse associazioni del territorio per dire “No al raddoppio dell’inceneritore di Gioia Tauro“. Centinaia le persone che hanno partecipato all’iniziativa proprio a Gioia Tauro, per affermare come la Piana non possa essere l’unico “terminale” del ciclo di smaltimento dei rifiuti in Calabria.

“Una scelta che rifiutiamo – ha sottolineato Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro – nata senza alcun confronto e scelta in maniera unilaterale dal presidente della Regione Occhiuto“. In piazza i comitati per la difesa della salute che chiedono servizi sanitari invece di impianti inquinanti.

“Ci avevano provato altre volte a raddoppiare l’inceneritore dei rifiuti – hanno detto le associazioni – e li abbiamo sconfitti. Lo faremo ancora. Siamo solo all’inizio di una lotta che continuerà nel tempo”. Martedì prossimo Occhiuto incontrerà i sindaci e i rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria che si oppongono al raddoppio dell’impianto.