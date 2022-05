Vicepresidenza vigilanza, Lo Schiavo si dimette “opposizione non garantita”

CATANZARO – Calo dei nuovi contagi, da 1.246 a 933 (totale 360.062). In diminuzione anche il tasso di positività, dal 19,30 al 18.81, con meno tamponi effettuati, comunque, 4.961 rispetto a 6.456 (totale 2.955.243). I nuovi decessi sono 4 (ieri erano stati 2): +3 Reggio Calabria e + 1 a Crotone, con il dato complessivo che raggiunge quota 2.509. Non ci sono nuovi ricoverati nelle rianimazioni, il cui dato complessivo resta fermo a 18, mentre aumentano di 2 unità i pazienti presenti nei reparti ordinari (totale 257).

Sono questi i dati relativi all’incidenza in Calabria del Covid comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I guariti sono 781 (totale 273.249), gli attualmente positivi 84.304 (+148) e gli isolati a domicilio 84.029 (+146).

I contagi sono così distribuiti per provincia: Reggio Calabria (+340), Cosenza +268, Crotone +165, Catanzaro +155, Vibo Valentia +2. Sono +3 i positivi accertati fuori Regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 7.403 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.170 (45.887 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 46.826 (66 in reparto, 3 in terapia intensiva, 46.757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.187 (44.125 guariti, 1.062 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.310 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.564 (33.343 guariti, 221 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.820 (71 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7.747 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128.911 (128.151 guariti, 760 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.238 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.180 (20.010 guariti, 170 deceduti).