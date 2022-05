Anni di minacce ai genitori per avere soldi e comprare la droga

CROTONE – Il gup del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, ha rinviato a giudizio un uomo di 45 anni per il reato di omicidio stradale. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero Ines Bellesi, riguardo le responsabilità di F.A. accusato di aver investito e ucciso con la sua vettura l’ottantatreenne pensionato di Cologno Monzese (Milano) Antonio Leonardo, di origini crotonesi. L’incidente è avvenuto il 21 agosto 2021 in via Miscello da Ripe a Crotone. L’anziano, che si trovava in vacanza a Crotone e il giorno prima aveva compiuto 83 anni, intorno alle ore 21 stava attraversando la strada per raggiungere “piazzale Nettuno”.

Non era sulle strisce pedonali, ma questo non ha avuto alcun peso nella decisione del gup in quanto nel raggio di centro metri non vi era alcun altro attraversamento pedonale. Lo ha accertato il consulente tecnico incaricato dal pm di redigere una perizia cinematica per stabilire dinamica, cause e responsabilità del sinistro: alle operazioni peritali ha partecipato anche Stefano Romano quale consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini cui si sono affidati i familiari dell’anziano. I familiari dell’anziano – la figlia Alessandra e i due nipoti – attraverso Studio3A, sono già stati risarciti dalla compagnia di assicurazione della vettura. Il giudice ha fissato per il 26 settembre 2022 la prima udienza del processo.