Legge sull’invecchiamento, sindacati: “primo risultato con la Regione”

CATANZARO – Uno squalo è stato avvistato nei giorni scorsi lungo le coste della Calabria. È accaduto a Badolato ed è stata una donna, che passava per caso, a filmarlo. Si tratterebbe di uno squalo volpe di circa tre metri di lunghezza. Secondo il biologo marino Silvio Greco, della Stazione Zoologica Anton Dohrn, “assolutamente no, anzi dobbiamo essere contenti per questo evento, – dice Greco – ormai è una rarità vederne uno, un tempo invece era normalissimo”.

“È una bella notizia – dice Greco – e non bisogna avere paura, perché non esiste nessun caso di attacchi da parte di questi animali, anzi siamo noi ad ucciderli e li spacciamo per altri pesci, li tarocchiamo”. Ma perché questo squalo si è avvicinato così tanto a riva? “Ci sono due motivi, essenzialmente: il primo – dice Greco – è per uccidere i parassiti che ha sulla pelle, strisciando sulla sabbia, e la seconda possibilità è che stesse partorendo, loro hanno questo tipo di comportamento. Non sta per niente bene – afferma seccamente Greco – perché abbiamo una maladepurazione, con centinaia di sversamenti illegali che arrivano a mare. È uno dei mari a più alta biodiversità del pianeta, ma lo stiamo riducendo a una fogna”.