Ventidue “Maestri del Lavoro” in Calabria riceveranno le “Stelle al Merito”

ROCCELLA JONICA – Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica, dopo i 180 che erano già arrivati oggi pomeriggio nella stessa cittadina del Reggino. Questa volta sono approdati in 90, intercettati dalla Guardia costiera di Roccella mentre erano a bordo di una barca a vela in difficoltà a causa del mare mosso.

Il secondo gruppo di migranti, come il primo, è composto da persone di varie nazionalità. Sono arrivati in porto a bordo di una motovedetta sulla quale erano stati trasbordati dopo essere stati soccorsi mentre erano in balia delle onde.