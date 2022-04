Paxlovid in Calabria da maggio: per l’antivirale Covid basterà la prescrizione

CROTONE – La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine sul caso della donna di 79 anni, Rosa Macchione, nativa di Scandale, deceduta al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone mentre era in attesa di essere visitata. La donna era giunta al nosocomio con un’ambulanza che l’aveva prelevata a Scandale dopo che si era sentita male. La stessa ambulanza sarebbe arrivata con notevole ritardo, stando a quanto ha dichiarato il marito della donna ai carabinieri. Il sostituto procuratore della repubblica di Crotone Andrea Corvino ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso.

Il deputato Sapia chiede una verifica al Ministro Speranza

Del caso si è occupato il deputato di Alternativa Francesco Sapia, componente della commissione Sanità, che ha interrogato il ministro della Salute cui ha chiesto la verifica, “tramite ispettori ministeriali, dei fatti e dello stato dell’organizzazione, nel territorio crotonese, dei servizi pubblici di emergenza-urgenza”. Secondo il parlamentare, “la dignità delle persone non può essere graduata sulla scorta dell’età”. Soprattutto, Sapia ritiene che il “caso, passato sotto la lente di ingrandimento della Procura di Crotone, vada approfondito anche in sede ministeriale, del tutto a prescindere dall’accertamento, in corso, di eventuali responsabilità penali”.

Per il deputato “qui si tratta di capire come funzionano il 118 e il Pronto soccorso che servono l’utenza della provincia di Crotone e quali sono le vere criticità del relativo sistema dell’emergenza/urgenza, da risolvere, senza ulteriori indugi, con investimenti e provvedimenti adeguati. La vita delle persone è preziosa e non è accettabile che i cittadini del territorio crotonese debbano rischiare per causa di carenze strutturali ormai innegabili”.