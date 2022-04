Ore in attesa per essere visitata, anziana muore al pronto soccorso

PIZZO (VV) – È stata trasportata in ospedale in codice rosso in ospedale, la donna di 60 anni che ieri sera, intorno alle 20, è stata centrata in pieno da un’auto condotta da un cinquantenne che si è fermato a prestare soccorso. L’incidente si è verificato a Pizzo, su via Nazionale. La donna è stata investita mentre attraversava la strada. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. La donna trasportata d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia è in gravi condizioni anche se non in pericolo di vita.