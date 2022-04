Omicidio Giuseppe Nirta: iniziato il processo in Spagna, chiesti 26 anni per la compagna

CATANZARO – Il dato di ieri contava +2.119 casi di positività al Covid in un giorno e nessuna vittima mentre oggi, il conteggio dei nuovi casi è in netto calo ed i morti in un giorno sono 7. Sono infatti +823 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 3mila tamponi (+3.450). Il totale delle persone che in Calabria hanno avuto il Covid sale a 348.057.

Dai dati giornalieri relativi all’epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi, il numero dei decessi vede 5 vittime nel territorio reggino e una rispettivamente a Cosenza e Catanzaro. Riguardo ai nuovi casi è la provincia di Cosenza a registrare il numero più alto, +296. Segue il territorio reggino con +188 casi in un giorno, Catanzaro +156, Crotone +142 e +32 nel Vibonese. Da Stato estero o altra regione infine, i nuovi contagi sono 9. Nessun nuovo ingresso dai reparti ospedalieri di area medica dove sono ricoverate 284 persone. Scende di un’unità invece, il numero di persone in terapia intensiva a causa del Covid che sono in tutto 18. Il tasso di positività è al 23,86% e il numero dei guariti fa registrare un incremento di 753. L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 7690 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7595 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 42994 (42718 guariti, 276 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 46666 (73 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46588 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 41281 (40231 guariti, 1050 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 3936 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3921 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 31585 (31369 guariti, 216 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 8687 (95 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8588 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 125079 (124332 guariti, 747 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 18322 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18307 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 19425 (19255 guariti, 170 deceduti).