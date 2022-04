Droga, armi e oltre 200mila euro. Blitz della polizia, arrestati due cugini

COSENZA – Rimane praticamente inchiodata la curva epidemia in Calabria, dove si continuano a registrare un media di circa 2.000/2.500 contagi al giorno, con una lieve oscillazione dei contagi verso il basso o verso l’alto, a seconda del numero di tamponi processati. Ma il dato da evidenziate oggi è quello delle vittime. Per la prima volta dopo 5 mesi, non si registra nessun decesso. L’ultima volta era accaduto il 21 novembre dello scorso anno. Resta invariato anche il dato sui ricoveri con un solo posto letto occupato in più nelle aree mediche e di due unità nelle terapie intensive. Scende lievemente il numero dei tamponi processati. Tra molecolari e antigenici, infatti, sono stati eseguiti +9.041 test (ieri reno stati +10.148). L’incidenza dei tamponi positivi è invariata e si attesta al 23,44%.

Oggi il bollettino del dipartimento salute della Regione fa segnare +2.119 nuovi positivi (ieri erano stati +2.362). I contagi di oggi sono così suddivisi: Cosenza +700 contagi, Catanzaro +535, Crotone +213, Vibo Valentia +132, Reggio Calabria +525, Altra Regione o Stati esteri +14. L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 14 nuovi casi a domicilio. Con i nuovi casi di oggi, in Calabria si raggiungono i 347.234 casi totali da inizio pandemia. Sale di pochissimo il numero di persone attualmente positive: sono in totale 85.912 con un aumento di 19 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 258.857 con un aumento di 2.100 persone nelle ultime 24 ore. Come detto nessuna vittima accerttata nelle ultime 24 ore con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che è di 2.465.

Sale di un’unità il numero di posti letto occupati nelle aree mediche (tre nuovi ingressi e due dimissioni) mentre aumenta di due unità nelle unità di terapie intensive. Sono complessivamente 303 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 284 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 19 in terapia intensiva (+2). Infine sono 85.609 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 16 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7583 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7487 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42945 (42670 guariti, 275 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 46373 (74 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41278 (40229 guariti, 1049 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 3861 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3847 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31518 (31302 guariti, 216 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 9096 (96 in reparto, 5 in terapia intensiva, 8995 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124482 (123740 guariti, 742 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18330 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19385 (19215 guariti, 170 deceduti)