Balzo di contagi in Calabria (+3.551), ma con oltre 14mila tamponi. Calano i ricoveri

COSENZA – Dopo giorni di calma apparente, e con un basso numero di contagi, tornano a risalire i nuovi positivi in Calabria (tornati ben oltre quota 3mila), anche per effetto dell’alto numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore, oltre 10mila in più rispetto al dato di ieri. Tra molecolari e antigenici, infatti, sono stati eseguiti +14.262 test (ieri reno stati +4.353 test). Inevitabilmente il tasso di positività torna a salire sotto il 20% e si attesta al 24,90%. Alto numero di casi che conferma la circolazione del virus, ma bassa ospedalizzazione, visto che scende il numero dei posti letto occupati in area medica (stabili le intensive). In calo anche il numero dei decessi con 5 vittime.

Oggi il bollettino del dipartimento salute della Regione fa segnare +3.551 nuovi positivi (ieri erano stati +849). I contagi di oggi sono così suddivisi: Cosenza +991 contagi, Catanzaro +1.055, Crotone +395, Vibo Valentia +192, Reggio Calabria +892, Altra Regione o Stati esteri +26. L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 23 nuovi casi a domicilio. Con i nuovi casi di oggi, in Calabria si raggiungono i 337.966 casi totali da inizio pandemia. Dopo alcuni giorni in calo, torna a salire il numero di persone attualmente positive: sono in totale 84.574 con un aumento di 1.863 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 250.951 con un aumento di 1.683 persone nelle ultime 24 ore. Sono 5 le vittime nelle ultime 24 ore: tre a Cosenza, una rispettivamente a Reggio Calabria e Crotone. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.441. Scende il numero di posti letto occupati nelle aree mediche (un nuovo ingressi e nove dimissioni) mentre restano invariate le unità di terapie intensive. Sono complessivamente 311 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 293 si trovano nei reparti di malattie infettive (-8) e 18 in terapia intensiva (+0). Infine sono 84.263 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 1.871 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7112 (82 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7022 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41262 (40990 guariti, 272 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 43430 (90 in reparto, 5 in terapia intensiva, 43335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41073 (40036 guariti, 1037 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 3879 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3868 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30691 (30475 guariti, 216 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11227 (94 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 119893 (119156 guariti, 737 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18302 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18286 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18766 (18600 guariti, 166 deceduti)